8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Un caballo corrió suelto por avenida Tavella en plena hora pico 

El hecho quedó registrado en video y generó sorpresa entre los automovilistas.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 18:30
Un caballo fue filmado este miércoles  alrededor de las 18, mientras corría suelto por avenida Tavella, una de las arterias más transitadas de la ciudad de Salta.

El insólito episodio ocurrió en plena hora pico, cuando decenas de autos circulaban por la zona. En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve al animal trotando entre los vehículos sin que nadie logre detenerlo.

Hasta el momento no se informó si el caballo fue capturado ni a quién pertenece. Testigos aseguraron que el hecho generó preocupación entre los automovilistas por el riesgo de accidentes.

 

 

