Policía heroína del Huaico: le hizo RCP a un bebé y lo trajo de vuelta a la vida

Una agente policial de la base operativa del barrio El Huaico fue protagonista de un acto heroico que salvó la vida de un bebé de tan solo tres meses. Según pudo conocer El Tribuno, el hecho ocurrió hace unos días atrás. Durante la madrugada, el móvil 2355 fue desplazado ante un pedido desesperado de auxilio por un bebé que se estaba ahogando. Al llegar al lugar, la agente Rosario Oiene se encontró con una escena dramática: un pequeño no respiraba y presentaba un tono de piel morado.

Sin dudarlo, la uniformada comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que el bebé recuperara el conocimiento y respondiera a los estímulos, ante la emoción y el alivio de sus padres, quienes relataron que su hijo se había broncoaspirado y dejado de reaccionar.

Vecinos del lugar también se acercaron al escuchar los gritos de auxilio y fueron testigos del conmovedor momento en que el pequeño volvió a respirar gracias al rápido accionar de la policía.

Minutos más tarde, arribó una ambulancia del SAMEC, quienes trasladaron al bebé junto a sus padres al Hospital Materno Infantil para su control clínico.

La intervención de la agente Oiene, integrante de la base del barrio El Huaico, fue fundamental para salvar la vida del pequeño.