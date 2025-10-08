¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Puna salteña
El DNU de Javier Milei
Nobel de Química
abigeato
Tartagal
Leonardo Cositorto
intento de magnicidio
Violencia en las escuelas
Día de la Bandera de Salta
Hospital Garrahan
Puna salteña
El DNU de Javier Milei
Nobel de Química
abigeato
Tartagal
Leonardo Cositorto
intento de magnicidio
Violencia en las escuelas
Día de la Bandera de Salta
Hospital Garrahan

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Aterrizaje de emergencia

Orán: Un avión perdió el motor y aterrizó de emergencia cerca del Río Blanco

Momentos de tensión se vivieron en la mañana del martes cuando una aeronave de la empresa Ayres tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones del Río Blanco, al norte de Orán. No hubo heridos y el piloto resultó ileso.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 06:41
Un avión debió aterrizar de emergencia en Orán. No hubo que lamentar víctimas.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tranquilidad de la mañana oranense se vio alterada cuando un avión liviano perteneciente a la empresa Ayres debió descender de forma forzosa tras sufrir una falla en el motor mientras sobrevolaba la zona del Río Blanco, a pocos kilómetros del casco urbano.

El incidente ocurrió pasadas las 10 de la mañana del martes. Según informaron fuentes oficiales, el piloto detectó la falla en pleno vuelo y decidió ejecutar un aterrizaje de emergencia controlado en una zona descampada, evitando así una tragedia.
A pesar del susto, no se registraron víctimas ni daños materiales de gravedad, y el aviador logró salir por sus propios medios de la aeronave.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades al escuchar el ruido del motor fallando y ver cómo el avión descendía de manera repentina. Minutos después, efectivos policiales y bomberos voluntarios llegaron al sitio para asegurar el perímetro y brindar asistencia.

Peritos de Aeronáutica Civil y técnicos especializados fueron enviados desde la base aérea de Orán para verificar las causas del desperfecto y garantizar que no existan riesgos ambientales o de seguridad en la zona.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el aparato formaba parte de un vuelo de rutina y que no transportaba pasajeros. El siniestro no pasó a mayores gracias a la rápida reacción y pericia del piloto, que consiguió maniobrar en un terreno irregular sin volcar ni provocar incendio.

Las autoridades trabajaron en el lugar y se espera un informe técnico oficial que determine con precisión el motivo por el cual el motor se detuvo en pleno vuelo. Mientras tanto, la aeronave permanece bajo custodia hasta que se realicen las tareas de remoción y análisis.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD