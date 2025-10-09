Más de 2.000 ha arrasadas por el fuego en el norte

Más de 40 brigadistas forestales de Provincia y Nación prosiguen con las tareas de contención de dos focos ígneos de magnitud en Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa. Se trabaja con tres aeronaves, autobombas, camiones cisternas, camionetas de ataque rápido, topadoras, recursos de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y del Municipio, desde finales de septiembre.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, informó que se planifica y coordina a diario el operativo integral de sofocamiento de ambos focos con los distintos organismos intervinientes teniendo en cuenta las condiciones climáticas con altas temperaturas, vientos y escasa humedad.

Se trabaja en territorio con más de 40 brigadistas de Salta y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego en múltiples tareas para la contención de los focos ígneos mediante combate directo, descargas aéreas de agua en zonas de difícil acceso, ensanchamiento de líneas para evitar la propagación, zapas, entre otras acciones específicas en los incendios de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa.

Se cuenta con un amplio despliegue de autobombas, camiones cisternas, camionetas de ataque rápido, reservorios de agua, topadoras, recursos de Bomberos de la Policía, de Bomberos Voluntarios y del municipio de Orán. En tanto, por aire se trabaja con un avión hidrante, un avión observador y un helicóptero con "helibalde" del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Cabe destacar que dotaciones de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios trabajan en la contención de incendios registrados en Orán y en otros puntos de la jurisdicción.

Ignacio Vilchez señaló que "tenemos un amplio operativo con más de 45 brigadistas forestales con tres aeronaves, con dos topadoras y vehículos de gran porte para intentar contener los incendios y evitar la propagación en los próximos días".

"Los incendios se encuentran en las serranías de esta jurisdicción en la selva pedemontana. Para eso trabajamos con las topadoras para abrir camino y con equipos de agua para contener el fuego. También estamos realizando quemas de ensanche y las aeronaves nos están haciendo de soporte para trabajar más seguros en el lugar", detalló.

Agregó: "Recibimos la colaboración de 30 combatientes a solicitud de la provincia, 15 son de la regional centro y 15 del NEA. Lamentablemente se van quemando más de 1800 hectáreas en Hipólito Yrigoyen y más de 200 hectáreas en Colonia Santa Rosa".