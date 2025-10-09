Reserva de actuaciones por la muerte de una mujer

La fiscal penal Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad Fiscal de Femicidios, dispuso la reserva de actuaciones en el marco de la investigación por el fallecimiento de Sofía Benitez ocurrido el 3 de octubre, tras haber sido ingresada en grave estado al hospital San Bernardo.

El caso se inició el 29 de septiembre, cuando la mujer fue trasladada al Centro de Salud de Villa Primavera luego de sufrir una descompensación. Tras recibir atención primaria, fue derivada al hospital, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta su deceso.

La disposición de reserva tiene por objeto preservar la eficacia de las medidas en curso, proteger la integridad de la prueba, evitar interferencias sobre información sensible y garantizar el respeto al debido proceso.

La figura legal

Esta figura, contemplada en el Código Procesal Penal, restringe el acceso público a ciertos actos de la investigación mientras exista la necesidad de mantener la confidencialidad.

Según la información oficial, la investigación se inició después de que la mujer fuera trasladada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida, tras sufrir la descompensación. Ambos prestaron declaración ante la Fiscalía y se encuentran a disposición mientras avanzan las diligencias.

El informe preliminar de autopsia descartó signos de abuso u otro tipo de violencia, aunque el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) continúa realizando estudios complementarios para determinar las causas del fallecimiento y las circunstancias del hecho.