Damián Betular cruzó a Marixa Balli: “Que no llore, nunca cocinó en su vida”

Hace unos días, Ángel de Brito contó que Marixa Balli se fue llorando de una de las grabaciones de MasterChef Celebrity. “El viernes, en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado. Hubo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, dijo el conductor de LAM.

Uno de los jurados, Damián Betular, se sorprendió cuando le contaron lo que habría sucedido: “¿Cuándo? ¿La semana pasada? Pero la vi contenta ayer. Yo no lo vi. Capaz el cruce se dio porque le dijeron que no le salieron bien las cosas”.

“Yo las veo muy bien. La primera semana es muy fuerte decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan abajo después suben; esto es un día bien, un día mal. Que no llore Marixa, que la pase bien. No creo que esté exagerando, pero ella dice que nunca cocinó en su vida, así que debe ser un poco difícil”, consideró el jurado.

Al ser consultada por Intrusos por esta información, la expanelista de LAM negó haberse angustiado: “Tienen que ver el programa, es muy divertido, hay mucha sensibilidad. Lo que me divierte es que no sé de dónde sale, yo tengo mucho carácter. Llorar nunca lloré. El grupo es fantástico, todo divertido. Todos sabemos que cocinera no soy, lo estoy pasando bomba”.