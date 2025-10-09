¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

día de la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer
Premio Nobel de Literatura
gemas sanadoras
paradas de coletivos
Tragedia vial en Salta
red de trata en las escuelas
día de la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer
Premio Nobel de Literatura
gemas sanadoras
paradas de coletivos
Tragedia vial en Salta
red de trata en las escuelas

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1480.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Salta: Amenazó a un periodista con un cuchillo en plena plazoleta Cuatro Siglos y gritó “¡viva la delincuencia!”

El violento episodio ocurrió a plena luz del día frente a transeúntes y turistas. El agresor, de 21 años y oriundo de Tartagal, fue detenido horas después en la zona céntrica. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Jueves, 09 de octubre de 2025 11:48
Un joven de 21 años fue detenido por amenazar a un equipo periodístico en la plazoleta Cuatro Siglos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un mediodía agitado se vivió en el corazón de la ciudad de Salta, cuando un joven armado con un cuchillo protagonizó una violenta escena en la Plazoleta Cuatro Siglos, frente a decenas de personas que circulaban por el lugar. Según informaron fuentes policiales a Radio Salta, el sujeto comenzó a gritar consignas a favor de la delincuencia mientras se acercaba a un equipo periodístico que realizaba una entrevista televisiva.

Testigos señalaron que el hombre, visiblemente alterado, amenazó y agredió verbalmente al periodista, obligando a interrumpir la grabación. La situación generó pánico entre los presentes, que alertaron de inmediato a efectivos de Seguridad Urbana apostados en la zona.

Horas más tarde, tras un operativo de búsqueda, los uniformados lograron ubicar al sospechoso en calle Manuela G. de Todd, a pocas cuadras del lugar del hecho. El individuo, identificado como un joven de 21 años con domicilio en Tartagal, fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que interviene la Fiscalía Penal 2, junto al Juzgado de Garantías 6, en una causa caratulada por amenazas con arma blanca y desorden en la vía pública. No se descarta que también se analice una posible imputación por apología del delito, debido a las expresiones lanzadas por el detenido durante el incidente.

El arma blanca fue secuestrada como prueba, mientras que el periodista agredido no sufrió lesiones físicas pero sí un fuerte impacto emocional. “Estábamos grabando cuando este tipo se nos vino encima, gritaba que ‘viva la delincuencia’ y levantaba el cuchillo. Por suerte la policía llegó rápido”, relató un testigo presencial.


 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD