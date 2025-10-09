Se suspendió el juicio contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit, por fraude, peculado y enriquecimiento ilícito

El juicio oral en Salta contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit, fue suspendido luego de que las defensas técnicas de algunos de los acusados hayan realizado diversos planteos, los cuales provocaron que los jueces dictaminen la anulación del debate.

Los magistrados Aldo Primucci, Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora, determinaron hacer lugar a los recursos de casación planteados por las defensas técnicas de tres de los acusados contra una resolución y de este modo suspendieron el juicio.

Según se supo, las audiencias de debate estaba fijadas para los días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 25 de noviembre en el Tribunal de la Sala I de Juicio.

El actual intendente iba a ser juzgado como autor de los delitos de estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; peculado de servicios; utilización y transporte de residuos peligrosos y domiciliarios que envenenaren, adulteraren o contaminaren de un modo peligroso para la salud, el agua, la atmósfera y el suelo o el ambiente en general.

Además, también por fraude a la administración pública por administración fraudulenta; omisión maliciosa de presentar y por falsear datos en las declaraciones juradas patrimoniales; y enriquecimiento ilícito, en concurso real, junto a otras ocho personas.

Entre los otros acusados se encuentran Sergio Daniel Castillo Jalit; Sergio Castillo; Leonardo Darío Macaron; Lilia Amanda Klarmann; Luis Enrique Juárez; Renzo Reinaldo Ruiz acusados del delito de estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en grado de participes necesarios, y Ricardo Enrique Murua lo fue en calidad de coautor.

Cesar Gómez se encuentra señalado, en calidad de partícipe necesario, del delito de peculado de servicios y estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta e infiel.

Jalit también estuvo a cargo de la intendencia de Pichanal durante cuatro períodos entre el 2003 y el 2019.