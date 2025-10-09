¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gabriela Flores
Javier Milei
Lionel Messi
Aerolíneas Argentinas
busqueda de persona
Triple crimen de Florencio Varela
Franco Mastantuono
Morena Rial
Eugenia Tobal
Lali Espósito
Policiales

Triple crimen de Florencio Varela: Pequeño J entró al país a fines de agosto desde Uruguay

Un informe de la Policía de la Ciudad detalla que Tony Janzen Valverde Victoriano viajó en Buquebus.
Jueves, 09 de octubre de 2025 19:40
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, quien espera a ser extraditado desde Perú para ser juzgado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, ingresó al país el pasado 28 de agosto por la tarde y viajó, junto con otras dos personas, en Buquebus desde Uruguay.

“Se visualizan tres Individuos masculinos caminar sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la mencionada playa de estacionamiento, quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, detalla el informe. 

Ahora, los investigadores tratan de saber quiénes son las dos personas que lo acompañaban para constatar si están vinculados a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En las últimas horas la Policía de la provincia de Buenos Aires identificó a dos prófugos. Los acusados fueron identificados como Alex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”.

Además, buscan a Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J. El sujeto fue identificado por Celeste Guerrero, una de las detenidas que rompió el pacto de silencio.

 

 

