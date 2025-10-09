Franco Mastantuono: “Llevar la 10 de Messi fue un momento increíble que guardaré para siempre”

El futbolista Franco Mastantuono atraviesa días especiales. El joven delantero del Real Madrid se prepara para una doble fecha de amistosos con la Selección argentina y, desde la concentración en Estados Unidos, contó lo que significó vestir la camiseta 10 de Lionel Messi.

“Fue increíble, pero la verdad no sabía. Leo no iba a estar en el segundo partido, entonces el encargado era Thiago (Almada), pero tuvo un problema y no pudo estar”, explicó Mastantuono.

El exjugador de River recordó en declaraciones con DSports con emoción ese momento: “Entré al vestuario y vi la camiseta ahí. Me agarró de sorpresa, no tenía idea que la iba a llevar. Obviamente es un placer enorme llevar la camiseta del más grande de todos, que es Leo. Es un momento increíble que guardaré para siempre”.

Además, Mastantuono se refirió al Mundial Sub-20 que se disputa en Chile y confesó que tenía el deseo de formar parte del plantel: “Los estamos siguiendo, trato de ver todos los partidos siempre. Tienen un equipazo, ojalá se pueda dar el sueño que todos tenemos. Yo también quería jugar, pero la decisión no depende de mí”.

Sobre su ausencia, añadió: “Estoy en un club como Real Madrid, donde las decisiones las toman ellos y entendí que es el inicio de temporada, pero a mis compañeros los sigo y admiro mucho”.

Por último, el joven mediocampista habló sobre las comparaciones con Lamine Yamal, la joya del Barcelona. “En el fútbol están estos debates. Los diarios sacan títulos y a mí no me molestan porque no me comparo con nadie. Lamine es un gran jugador que está teniendo un momento increíble, yo trato de hacer lo mío”, concluyó Mastantuono, con la madurez que lo caracteriza pese a su corta edad.