Camino a Colón: Piden por el mantenimiento de la ruta 24

Las quejas son reiteradas por el mal estado de algunos tramos de la ruta 24 (camino a Colón), que tiene un importante flujo vehicular y además circulan camiones y maquinaria de gran porte, que se dirigen rumbo a las minas.

Vecinos que habitan en diferentes barrios en la zona, se comunicaron con este medio para expresar su preocupación por el mal estado de algunos sectores de la ruta une Cerrillos con Campo Quijano. Ante esta situación, solicitan a quién corresponda el mantenimiento. Desde el cruce de Las Blancas hacia Quijano se puede apreciar el deterioro, señalaron.

"Hay muchos pozos y si lo agarras rompes el tren delantero o una goma y cuando llueve de noche es muy peligroso circular", señaló un automovilista que habitualmente transita por el lugar.

El crecimiento urbanístico en esta zona de Cerrillos incrementó notablemente la circulación vehicular, sumado a los camiones con carga pesada que transitan diariamente. Es por ello que el mantenimiento de esta ruta es vital.