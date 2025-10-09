Thiago Medina recibió el alta médica y aseguró: "La moto no la uso más, esto es como volver a vivir"

Después de casi un mes de internación y tres operaciones de alto riesgo, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, recibió este jueves el alta médica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido bonaerense de Moreno, donde permanecía internado desde el 12 de septiembre, tras haber protagonizado un grave accidente en moto.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó la noticia en un comunicado oficial, destacando la evolución favorable del joven de 22 años y el trabajo de los equipos médicos que intervinieron en su recuperación.

“El paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”, detalló el parte difundido por el hospital.

Un accidente que casi le cuesta la vida

El 12 de septiembre, Thiago sufrió un violento choque con su moto en la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. A raíz del impacto, sufrió fracturas múltiples de costillas, colapso pulmonar y lesiones internas en el hígado, el páncreas y el bazo, lo que le provocó graves hemorragias.

Durante varios días, el ex Gran Hermano permaneció en estado reservado en terapia intensiva. Los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente en tres oportunidades para estabilizarlo, y recién en la última semana pudo ser trasladado a una sala común.

Su evolución fue considerada “sorprendente” por los especialistas, quienes destacaron su fortaleza física y el acompañamiento constante de su entorno cercano.

El alta médica y las primeras palabras de Thiago

Pasadas las 12:30 del mediodía, Thiago salió del hospital por la puerta principal de la avenida Libertador 710, acompañado por su familia y por un grupo de periodistas que aguardaban desde temprano. Sonriente, aunque visiblemente emocionado, el joven se detuvo unos minutos para hablar ante las cámaras.

“Cuando me dieron el alta, lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”, dijo, refiriéndose a Aime y Laia, las mellizas que tuvo con su expareja, Daniela Celis, también ex participante del reality.

Con voz calma y un tono reflexivo, Medina reconoció que el accidente marcó un antes y un después en su vida: “Esto te cambia la manera de pensar. Estuve muy grave, con muchas probabilidades de no salir, pero gracias a Dios estoy bien y sin lesiones. Es como volver a vivir”.

El joven también se refirió a su decisión de no volver a usar la moto con la que sufrió el accidente: “La moto no la uso más. Me salvé de milagro. Aprendí la lección”.

Agradecimientos y nuevos proyectos

En sus declaraciones, Thiago aprovechó para agradecer al personal médico del hospital de Moreno, al que calificó como “excelente”.

“La atención fue de 10. Cada vez que tenía dolencias, estaban ahí. Por eso, ahora les voy a hacer caso en todo lo que me digan”, aseguró.

También tuvo palabras para los fanáticos que siguieron su evolución durante estos 28 días de internación: “Gracias a todos por acompañarme, por la cadena de oración, por los mensajes. Sentí mucho cariño y eso me ayudó a salir adelante.”

Para sorpresa de muchos, el joven deslizó que planea empezar a estudiar arquitectura, algo que nunca había mencionado antes: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Siempre me gustó, pero nunca me animé. Creo que es el momento de hacer algo nuevo”, afirmó.

Rumores sobre su relación con Daniela Celis

En medio de su recuperación, circularon versiones sobre un supuesto pedido de casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. Thiago se encargó de desmentirlo al salir del hospital: “No es cierto lo del casamiento. Si se da, lo hablaremos en las redes, pero por ahora no hay nada”.

Según allegados, Medina continuará su rehabilitación extrahospitalaria en la casa de Celis, donde vivirá mientras completa su recuperación.

Un nuevo comienzo

Con visible emoción, Thiago cerró su breve contacto con la prensa con una frase que sintetiza su proceso de renacer: “Esto es como volver a vivir. Quiero disfrutar el día a día y estar con mis hijas. Nada más importante que eso.”

El caso de Thiago Medina conmovió a sus seguidores y a la comunidad de Gran Hermano, que siguió minuto a minuto su evolución. Hoy, tras casi un mes de lucha, el joven deja atrás una de las etapas más difíciles de su vida y abre una nueva, marcada por la gratitud, la prudencia y el deseo de volver a empezar.