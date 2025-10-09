Milei hizo una caravana por el centro de Mendoza y pidió no "volver al modelo comunista que nos fundió"

El presidente Javier Milei encabezó hoy una caravana por el centro de la ciudad de Mendoza, de cara a las elecciones del 26 de este mes, donde pidió no "volver al modelo comunista que nos fundió" y no dejarse llevar "por el pesimismo de los que quieren que nada cambie".

El mandatario atravesó algunas cuadras subido en la parte trasera de una camioneta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por la provincia cuyana de La Libertad Avanza, Luis Petri.

El vehículo avanzó a paso de hombre debido a que estaba rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios mendocinos y acto seguido el mandatario tomó un megáfono para dar unas breves palabras desde la camioneta.

"Es importante que tomemos conciencia de que estamos en un momento bisagra en la historia argentina. Momento de elegir si queremos seguir el camino en el que baje la inflación, la pobreza y la indigencia, con salarios cada vez más altos, o volver al modelo comunista del pasado que nos fundió", sostuvo.

Milei insistió con sus ya habituales frase de esta campaña electoral, acerca de que no hay que aflojar porque "estamos a mitad de camino" y de que "está vez sí el esfuerzo valdrá la pena".

"No se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie", cerró su mensaje ante la ovación de la militancia libertaria.

Al centro mendocino se habían acercado también grupos de manifestantes opositores a La Libertad Avanza, pero esta vez no se produjeron incidentes que obligaran a suspender la actividad proselitista, como sí ocurrió en anteriores recorridas de Milei, como en Ushuaia y en Mar del Plata.

El mandatario llegó a Mendoza capital desde la ciudad de San Rafael, donde había estado para dar un discurso en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria local.