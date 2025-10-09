Salió a pasear en moto y terminó detenida: tenía pedido de captura en Orán

Una tarde que parecía tranquila terminó con una detención inesperada en pleno barrio Güemes de San Ramón de la Nueva Orán. Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales recorrían la zona cuando en la intersección de calle Alvarado y Pedro Ortiz de Zárate observaron una motocicleta sospechosa.

Al identificar a la conductora, los uniformados constataron que se trataba de una mujer con pedido de captura vigente, requerida por la Justicia. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando al verificar los datos de la motocicleta y del teléfono celular que llevaba consigo, descubrieron que ambos registraban requerimiento judicial.

De inmediato, los elementos fueron secuestrados y la mujer quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 1 del distrito.

El procedimiento fue calificado por fuentes policiales como “una acción de control rutinaria que permitió neutralizar a una persona prófuga y recuperar bienes en proceso judicial”.