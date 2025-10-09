¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Caso $Libra
elecciones de octubre
proyecto de test antidroga para funcionarios
Cámara de Diputados de la Nación
campaña de la Libertad Avanza
Caso Transnoa
Ruta 24
Mujer detenida
Boca Juniors
Caso $Libra
elecciones de octubre
proyecto de test antidroga para funcionarios
Cámara de Diputados de la Nación
campaña de la Libertad Avanza
Caso Transnoa
Ruta 24
Mujer detenida
Boca Juniors

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Mujer detenida

Salió a pasear en moto y terminó detenida: tenía pedido de captura en Orán

La Policía detuvo a una mujer buscada por la Justicia mientras realizaba un patrullaje de rutina en Orán. Durante la intervención, se descubrió que la moto y el teléfono que llevaba también tenían requerimiento judicial.
Jueves, 09 de octubre de 2025 06:54
Una mujer con requerimiento judicial detenida durante un patrullaje en Orán.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una tarde que parecía tranquila terminó con una detención inesperada en pleno barrio Güemes de San Ramón de la Nueva Orán. Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales recorrían la zona cuando en la intersección de calle Alvarado y Pedro Ortiz de Zárate observaron una motocicleta sospechosa.

Al identificar a la conductora, los uniformados constataron que se trataba de una mujer con pedido de captura vigente, requerida por la Justicia. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando al verificar los datos de la motocicleta y del teléfono celular que llevaba consigo, descubrieron que ambos registraban requerimiento judicial.

De inmediato, los elementos fueron secuestrados y la mujer quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 1 del distrito.

El procedimiento fue calificado por fuentes policiales como “una acción de control rutinaria que permitió neutralizar a una persona prófuga y recuperar bienes en proceso judicial”.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD