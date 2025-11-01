El bullrichismo rompió con el PRO y se sumó a LLA

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) sumará a los diputados del PRO que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según anunció ayer el legislador Damián Arabia.

"Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de LLA, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante", expresó Arabia desde sus redes sociales, al igual que otros legisladores del mismo sector.

Este desprendimiento ya venía insinuando durante buena parte del año pero había quedado pausado para no producir ruidos contraproducentes en las negociaciones del armado electoral entre LLA y el jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

La convivencia entre las distintas tribus del partido amarillo estuvo sujetada con fórceps todo este tiempo, pero con la victoria electoral de LLA la presión del sector bullrichista, que fue expulsado de la vida partidaria del PRO meses atrás, se volvió insostenible.

Arabia evalúa el armado de un bloque propio, una suerte de LLA "blue", integrado al interbloque del oficialismo, en el que también confluirá el PRO.

Seguirán los pasos de Arabia los diputados del PRO Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni y Patricia Vásquez.

Aclararon que la maniobra de ruptura "no es contra" el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien intentó disuadir y contener a los díscolos.

"Es contra Mauricio. Lo que hizo que pongamos quinta a fondo es Macri diciendo que el PRO va a presentar un candidato a presidente en 2027 por fuera de (Javier) Milei. ¿Imaginate si alguien del radicalismo o la Coalición Cívica decía en el 2017 que ellos iban a plantear un candidato presidencial propio? Macri los hubiera asesinado con razón", dijeron cerca de Arabia.