Este mes aumentan la luz, el gas, alquileres y prepagas

Aumentos en alquileres, energía, transporte y prepagas impulsarán en noviembre el gasto de los hogares, en un año que entra en la recta final con una mayor presión inflacionaria y un índice de precios que se vuelve a ubicar por encima de los dos puntos.

En la antesala de las elecciones de medio término, la inflación mostró una aceleración -con un 2,1% en septiembre-, aunque menor que la inestabilidad del dólar, lo que, según el Ministerio de Economía, evidencia un bajo nivel de traslado del tipo de cambio a los precios.

Según proyecciones privadas, en octubre, el comportamiento fue similar, con aumentos destacados en alimentos y bebidas no alcohólicas, los productos que más afectan a los sectores de menores recursos. En tanto, en noviembre habrá mayor presión por aumentos de servicios.

Los boletos de colectivos aumentarán 4,1%, a partir del sábado 1 de noviembre, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia de la implementación del esquema de reducción de subsidios dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación.

De este modo, el boleto mínimo en el conurbano bonaerense pasará a $572,86 y el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires se elevará hasta $568,91.

En tanto, los contratos de alquiler que se ajusten por el Índice de Contrato de Locación (ICL) con regularidad anual se incrementarán 42,2% en noviembre. En el caso de ajustes trimestrales o cuatrimestrales, se aplicará el proporcional del indicador publicado por el Banco Central.

A modo de ejemplo, un alquiler estimado para un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires con ajuste anual que hasta octubre costaba $800.000 pasará en noviembre a $1.137.600.

El incremento de luz y gas en noviembre será de 3,8% en promedio, según dispuso la Secretaría de Energía. Esos aumentos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%.

Asimismo, las principales empresas de medicina prepaga aplicarán en noviembre subas de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes.

El costo de los planes de cobertura de salud de medicina privada "aún se encuentra en proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores", de acuerdo con lo informado por fuentes del sector que llevan adelante aumentos cercanos a la inflación mes a mes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía, en noviembre habrá un aumento de tarifa de gas natural de 3,8% en promedio. El incremento para energía eléctrica se publicará el lunes, pero será similar, se informó.