Lo encontró con otra mujer, le roció nafta y lo quemó

El obrero rural que fue quemado por su pareja cuando lo encontró en otra vivienda con su amante, tiene afectado un 70% del cuerpo. R.S. permanece internado con cuidados especiales a raíz de las gravísimas heridas que le provocó el fuego en su cuerpo. Mientras tanto, el fiscal Santiago Bridoux tomará indagatoria a P.G., quien se encuentra aprehendida por este terrible hecho que movilizó a la Policía del departamento Copo, Santiago del Estero.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, el violento hecho ocurrió el miércoles, en una vivienda del paraje La Gloria, a 25 kilómetros de Monte Quemado. Según los primeros testimonios, P.G. había recibido datos de vecinos que aseguraban haber visto a su pareja junto a otra mujer en la zona rural.

Movida por la sospecha, la mujer se dirigió hasta el lugar y encontró a su concubino en compañía de otra mujer, identificada por los investigadores como la amante del hombre, que se dedica a tareas rurales.

La escena derivó en una acalorada discusión. Hubo gritos y recriminaciones antes de que la situación se desbordara por completo. En medio del ataque de ira, la mujer tomó un bidón con combustible -que se presume lo llevaba en su moto-, roció a su pareja y acto seguido encendió una llama que lo envolvió por completo. También le habría prendido fuego a la motocicleta y al rancho.

La mujer señalada como amante- ante tremendo escándalo- escapó al monte. Mientras tanto, a pesar del dolor y las quemaduras, el hombre logró subirse a la motocicleta de su pareja -quien segundos antes había intentado matarlo- y recorrió varios kilómetros hasta llegar al acceso a Monte Quemado.