PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Secretaría de Deportes de Salta
Regional de rugby
Gobierno Nacional de Javier Milei
Gobierno Nacional de Javier Milei
Secretaría de Deportes de Salta
Regional de rugby
Gobierno Nacional de Javier Milei
Gobierno Nacional de Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Lo encontró con otra mujer, le roció nafta y lo quemó

El hombre quemado por su pareja tiene el 70% del cuerpo afectado. Indagan a la agresora que podría enfrentar una cadena perpetua.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 01:59
Lo quemó a su hombre por celos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El obrero rural que fue quemado por su pareja cuando lo encontró en otra vivienda con su amante, tiene afectado un 70% del cuerpo. R.S. permanece internado con cuidados especiales a raíz de las gravísimas heridas que le provocó el fuego en su cuerpo. Mientras tanto, el fiscal Santiago Bridoux tomará indagatoria a P.G., quien se encuentra aprehendida por este terrible hecho que movilizó a la Policía del departamento Copo, Santiago del Estero.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, el violento hecho ocurrió el miércoles, en una vivienda del paraje La Gloria, a 25 kilómetros de Monte Quemado. Según los primeros testimonios, P.G. había recibido datos de vecinos que aseguraban haber visto a su pareja junto a otra mujer en la zona rural.

Movida por la sospecha, la mujer se dirigió hasta el lugar y encontró a su concubino en compañía de otra mujer, identificada por los investigadores como la amante del hombre, que se dedica a tareas rurales.

La escena derivó en una acalorada discusión. Hubo gritos y recriminaciones antes de que la situación se desbordara por completo. En medio del ataque de ira, la mujer tomó un bidón con combustible -que se presume lo llevaba en su moto-, roció a su pareja y acto seguido encendió una llama que lo envolvió por completo. También le habría prendido fuego a la motocicleta y al rancho.

La mujer señalada como amante- ante tremendo escándalo- escapó al monte. Mientras tanto, a pesar del dolor y las quemaduras, el hombre logró subirse a la motocicleta de su pareja -quien segundos antes había intentado matarlo- y recorrió varios kilómetros hasta llegar al acceso a Monte Quemado.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD