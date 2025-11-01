Trump negó haber decidido atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer las versiones respecto a que había decidido atacar Venezuela después que The Wall Street Journal y el Miami Herald lo afirmasen.

"No", respondió Trump a bordo del Air Force One cuando un periodista le hizo la pregunta sobre si pensaba en ataques de ese tipo, reportó el sitio DW.

Estados Unidos desplegó ocho buques de la Armada estadounidense en el Caribe, envió aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región, una fuerza militar masiva que, según insiste Washington, tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas.

Washington inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha causado la muerte de al menos 62 personas y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

La versión sobre la decisión de la Administración Trump de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela fue publicada por el Miami Herald y atribuida a "fuentes con conocimiento de la situación, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga de los Soles".

Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarían destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según EEUU, está encabezada por el venezolano Nicolás Maduro.

Trump considera que las pequeñas embarcaciones son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan.

Presión militar

Varias informaciones publicadas ayer apuntan que EEUU está aumentando aún más su despliegue militar en el Caribe. Según periodistas especializados en defensa, las Fuerzas Armadas de EEUU ya han desplegado el crucero lanzamisiles USS Gettysburg en el Caribe, a donde habría llegado desde Norfolk, Virginia.

Se sumaría así al crucero lanzamisiles USS Lake Erie, según indicaron el periodista Dan Lamothe de The Washington Post y el medio especializado The War Zone.