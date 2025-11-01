Barracas le ganó a Argentinos y se ilusiona con entrar a los playoffs en el Clausura de la Liga Profesional

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Barracas Central logró un triunfo clave en su casa al vencer por 2 a 0 a Argentinos Juniors, en un cotejo válido por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con un doblete de Facundo Bruera, el equipo de Rubén Darío Insua logró llevarse los tres puntos ante su público.

A los 21 minutos, Argentinos se complicó, ya que el defensor Claudio Bravo vio la tarjeta roja directa tras una dura infracción y dejó a su equipo con un jugador menos. Poco después, su entrenador Nicolás Diez también fue expulsado.