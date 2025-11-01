Así será el nuevo programa de Moria Casán en El Trece

inicia sesión o regístrate.
Eltrece prepara la llegada de La Mañana con Moria, el nuevo magazine conducido por Moria Casán, quien retoma su rol como anfitriona con su ya clásica y afilada lengua karateka.
El programa se propone abordar la actualidad con el sello irreverente de la diva, combinando información, debates y humor en un formato que promete romper con lo establecido. Habrá espacio para temas del día, policiales, política, espectáculos, salud y entretenimiento, siempre bajo la mirada audaz y picante de Moria.
Además, el ciclo contará con un equipo de especialistas y panelistas para acompañar a la conductora y ofrecer distintos enfoques en cada segmento, con el objetivo de comenzar la jornada bien informado… pero también entre risas.
El equipo que acompaña a Moria
- Federico Seeber
- María Fernanda Callejón
- Cinthia Fernández
- Gustavo Méndez
- Amalia Díaz Guiñazú
- Nazarena Di Serio
- Valentina Salezzi
- Mercedes Ninci
- Dr. Guillermo Capuya
Secciones destacadas
- “¿What pass papi?”Las tres noticias más importantes del día, explicadas al estilo Moria.
- “El móvil de Moria”La diva recorrerá barrios del país para escuchar historias y reclamos de los vecinos.
- “La noticia más picante del día”Los chimentos y escándalos del espectáculo, sin anestesia.
- “¿Quiénes son?”Enigmáticos con identidad revelada desde el primer minuto.
- “Si querés llorar, llorá”Espacio para que los televidentes compartan sus problemas y reciban el particular consejo de la conductora.
- “La entrevista mañanera con Moria”Entrevistas a famosos con preguntas que solo ella se atreve a hacer.
También habrá consejos de salud a cargo del doctor Guillermo Capuya y recetas fáciles y rápidas junto a Valentina Salezzi.