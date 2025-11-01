PUBLICIDAD

Espectáculos

Así será el nuevo programa de Moria Casán en El Trece

Todo lo que se sabe de La Mañana con Moria.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 18:56
Eltrece prepara la llegada de La Mañana con Moria, el nuevo magazine conducido por Moria Casán, quien retoma su rol como anfitriona con su ya clásica y afilada lengua karateka.

El programa se propone abordar la actualidad con el sello irreverente de la diva, combinando información, debates y humor en un formato que promete romper con lo establecido. Habrá espacio para temas del día, policiales, política, espectáculos, salud y entretenimiento, siempre bajo la mirada audaz y picante de Moria.

Además, el ciclo contará con un equipo de especialistas y panelistas para acompañar a la conductora y ofrecer distintos enfoques en cada segmento, con el objetivo de comenzar la jornada bien informado… pero también entre risas.

El equipo que acompaña a Moria

  • Federico Seeber
  • María Fernanda Callejón
  • Cinthia Fernández
  • Gustavo Méndez
  • Amalia Díaz Guiñazú
  • Nazarena Di Serio
  • Valentina Salezzi
  • Mercedes Ninci
  • Dr. Guillermo Capuya

Secciones destacadas

  • “¿What pass papi?”Las tres noticias más importantes del día, explicadas al estilo Moria.
  • “El móvil de Moria”La diva recorrerá barrios del país para escuchar historias y reclamos de los vecinos.
  • “La noticia más picante del día”Los chimentos y escándalos del espectáculo, sin anestesia.
  • “¿Quiénes son?”Enigmáticos con identidad revelada desde el primer minuto.
  • “Si querés llorar, llorá”Espacio para que los televidentes compartan sus problemas y reciban el particular consejo de la conductora.
  • “La entrevista mañanera con Moria”Entrevistas a famosos con preguntas que solo ella se atreve a hacer.

También habrá consejos de salud a cargo del doctor Guillermo Capuya y recetas fáciles y rápidas junto a Valentina Salezzi.

Temas de la nota

Últimas noticias

