PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

pedofilia en salta
Andrés Calamaro en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Primera Nacional
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
pedofilia en salta
Andrés Calamaro en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Primera Nacional
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Independiente vs. Atlético Tucumán EN VIVO, minuto a minuto: el rojo necesita otra victoria para salir del fondo

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se puede ver por ESPN Premium. Matías Abaldo y Gabriel Ávalos le dan la victoria parcial al rojo.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 20:03
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Independiente y Atlético Tucumán ya chocan en el marco de la postergada fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. A los 24 minutos Matías Abaldo puso el 1 a 0. Cinco minutos más tarde amplió Gabriel Ávalos. 

 

 

 

 

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se puede ver por ESPN Premium.

 

El conjunto ahora dirigido por Gustavo Quinteros está último pero viene de su primera victoria, por lo que buscará aprovechar el envión ante el “Decano”, que viene de dos derrotas pero que se mantiene en zona de playoffs. . 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD