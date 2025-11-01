Demorados en el macrocentro de Salta por robar objetos de un vehículo estacionado

Era una tarde de tránsito denso y caminatas apuradas en el corazón de la ciudad de Salta, cuando un ruido seco llamó la atención de quienes pasaban por la esquina de Leguizamón y Vicente López. No se trataba del habitual bullicio del ir y venir de los vehículos, sino del golpe que marcó el inicio de un robo: dos hombres habían destrozado una ventanilla de un automóvi estacionado para sacar lo que encontraran a mano.

Según fuentes policiales, los sospechosos tomaron un bolso con ropa, una billetera con documentación y dinero en efectivo, y emprendieron la huida entre los autos. Sin embargo, la rápida comunicación de la damnificada con el sistema de emergencias permitió que un móvil del Departamento de Seguridad Urbana los ubicara a pocas cuadras del lugar.

Los agentes lograron interceptar y demorar a los dos jóvenes, de 18 y 27 años, que llevaban consigo las pertenencias robadas. Todo fue recuperado y devuelto a su propietaria.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, ya que la esquina en cuestión es uno de los puntos más transitados del macrocentro y de muchísimo movimiento teniendo en cuenta que en el lugar se encuentra el club Gimnasia y Tiro, donde a todas horas hay actividad. Ambos demorados quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía Penal 2 dispuso las medidas de rigor para avanzar en la causa.