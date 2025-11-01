Elecciones en River: cinco listas competirán por la presidencia del club

River Plate se prepara para un sábado trascendental. Desde las 10 hasta las 20 horas, miles de socios y socias habilitados acudirán al club para participar de las elecciones que definirán el rumbo institucional de los próximos cuatro años.

El acto democrático incorporará una innovación significativa: la Boleta Única Electrónica, un sistema que promete agilizar los tiempos de votación y ofrecer mayor transparencia, claridad y seguridad al proceso.

La elección se realizará en las instalaciones del club, con ingresos habilitados por Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno. Los votantes deberán presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad y poder ingresar.

Están habilitados los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida hasta el 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre al día. Quienes mantengan deuda podrán regularizarla hasta hoy mismo mediante RiverID.

Beneficios y actividades

El club ofrecerá diversos servicios y beneficios para los asistentes. Habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta y el Museo River abrirá sus puertas de forma gratuita entre las 10 y las 18 horas (con presentación de DNI físico).

Además, la Fundación River dispondrá un espacio recreativo con juegos e inflables en la plaza cercana al estacionamiento interno y la cancha de handball, para que las familias puedan disfrutar de la jornada mientras participan del acto electoral.

Paso a paso: cómo votar

El sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) funcionará de la siguiente manera:

1. El socio presenta su DNI ante la autoridad de mesa.

2. Recibe la boleta electrónica y la inserta en la impresora.

3. Elige su opción en la pantalla táctil.

4. Se imprime la boleta con la selección realizada.

5. El votante puede verificar el voto impreso antes de depositarlo en la urna.

6. Finalmente, firma el padrón para completar el proceso.

Las listas en competencia

Los socios deberán elegir a los miembros de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En total, competirán cinco listas:

* Lista 1 – River Primero, encabezada por Luis Belli.

* Lista 2 – Filosofía River, liderada por Stefano Di Carlo.

* Lista 3 – Ficha Limpia en River, con Pablo Lunati como candidato a presidente.

* Lista 4 – River Somos Todos, encabezada por Carlos Trillo.

* Lista 5 – River Campeón Deportivo y Social, liderada por Daniel Kiper.

Una jornada clave para el futuro del club

Con más de 100 mil socios habilitados para votar, las elecciones definirán quién conducirá al club en una etapa crucial, marcada por los desafíos deportivos, sociales y económicos del ciclo 2025-2029.

La jornada no solo será importante por el acto electoral en sí, sino también por la implementación de una modalidad de votación moderna y segura, que refuerza el compromiso de River con la transparencia institucional y la participación democrática de su comunidad.