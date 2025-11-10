Güemes: Reconocimiento a un alumno

Luis Benjamín Velarde, un alumno de 5º año del colegio Dr. Mariano Moreno de la ciudad de Gral. Güemes, recibió un reconocimiento en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, por su participación en un intercambio cultural. Viajó a Dinamarca, para vivenciar una extraordinaria experiencia educativa, junto a otros 5 estudiantes de la provincia, compartiendo sus conocimientos con estudiantes que representaron a varios países del mundo, no solo abarcando sistemas de enseñanzas, sino, también en lo cultural, político y social.

Para acceder a este intercambio, Benjamín tuvo que presentarse como candidato a formar del intercambio cultural propuesto por la fundación, destinada para alumnos de los últimos años que reunieran dos requisitos fundamentales: tener un promedio de estudio superior a 8, y contar con un dominio fluido del idioma inglés. "No fue fácil la selección, pasé por varias entrevistas, en total éramos 300 postulantes de toda la provincia. En mi caso, mi promedio es de 9,60 y estudié varios años inglés obteniendo mi título en el 2023" manifestó Benjamín.

Durante el mes que duró su estadía en Dinamarca, compartió un campus junto a otros jóvenes de varios países, donde todos hablaban inglés por lo que la comunicación no fue un problema.

"Fue muy importante para mí poder nutrirme de nuevas experiencias, aprender otras culturas, conocer cómo se aplican los sistemas educativos, cómo influye lo económico y lo social en el aprendizaje" explicó el alumno próximo a egresar. Una de las observaciones que pudo notar, fue lo avanzado tecnológicamente que están los dinamarqueses, lo que influye directamente en la calidad de la enseñanza. "Todo es muy distinto a lo que vivimos en nuestro país, una realidad que solo la podemos apreciar desde afuera, la calidad del tipo de personas que se manejan con otros valores, con otra mentalidad. Los alumnos le pueden dedicar más tiempo y concentrarse solo en aprender, porque no tienen los problemas económicos e intrafamiliares que vemos a diario en nuestros país" manifestó. Benjamín espera transformarse en un modelo a seguir para otros jóvenes, para que se animen a presentarse como postulantes debido a que las herramientas que se pueden conseguir en sociedades mucho más avanzadas, son de vital importancia para intentar generar cambios en nuestro país.

Durante la entrega del reconocimiento, Benjamín estuvo acompañado por familiares, compañeros de colegio y sus directivos, "Gracias a los concejales por el reconocimiento a nuestro alumno que participó de esta beca de intercambio cultural, para él no fue fácil llegar, pasó por varios estadíos y los fue superando, lo que nos contó sobre lo vivido realmente nos sorprende, hay valores que nosotros los estamos perdiendo, pero que en otros países están muy presentes, debemos trabajar mucho en esos temas, con todo lo que nos informó sobre estos contraste de valores, es que vamos realizar proyectos para generar los primeros cambios" manifestó el profesor Julio Tolava como director del colegio Dr. Mariano Moreno.