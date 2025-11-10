Macri vuelve a reunir a la dirigencia del PRO

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, convocó a una reunión con los miembros de ese partido por la despedida del año del Consejo Nacional, con el objetivo de analizar los sucesos acontecidos durante este año lo que incluye las elecciones y el vínculo con La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro se producirá este miércoles 12 a las 10, en la sede central de la calle Balcarce en el barrio de San Telmo; uno de los puntos fundamentales que debatirán serán los resultados de las últimas legislativas nacionales y de las adhesiones que absorbió LLA, que tuvieron como principal gestora a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (exPRO y ahora libertaria).

Esta reunión se da en el marco de un nuevo episodio de tensión entre LLA y el PRO, que se reflotó en el último encuentro entre Macri y el presidente Javier Milei dónde "no lograron ponerse de acuerdo" en ciertos puntos, como confirmó el exmandatario.

Macri también calificó de "negativa" la aceptación de la renuncia del exjefe de gabinete Guillermo Francos y de poner en su lugar a alguien "sin experiencia" como Manuel Adorni.

Estas diferencias, que hoy resurgen, se empezaron a visibilizar durante las legislativas porteñas, el pasado 18 de mayo, donde una de las figuras más importantes del espacio macrista, Silvia Lospennato, se enfrentó a Milei por la caída del proyecto de 'Ficha Limpia'.

Lospennato aseguró que el Presidente la defraudó "después de leer el infame comunicado, dónde se lavaron las manos" y la acusaron de ser la responsable de que la iniciativa no tuviera los votos necesarios para promulgarse, cuando ni siquiera era senadora.

Esa situación hizo tambalear la posible unidad entre ambos espacios, sin embargo, se oficializó una lista única en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires e, incluso, se extendió a las legislativas nacionales.

Voces disidentes

A pesar de que muchos integrantes del PRO están conformes con la alianza con los libertarios, hay ciertas personalidades, como María Eugenia Vidal, que no están de acuerdo con el escenario que enfrenta el partido liderado por Mauricio Macri, más aún cuando una de las figuras que más ha recobrado fuerza dentro de LLA es el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli (PRO).

Por el momento, no trascendieron los nombres de los posibles asistentes a la reunión que propuso Macri para este miércoles, aunque hay probabilidades de que estén presentes el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.