Subasta judicial de inmueble por liquidación

El Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación innova en la liquidación judicial con un remate online de un bien en Rosario de Lerma, en el marco de la Acordada 14499 de la Corte de Justicia.

El inmueble, que se subasta como parte de la liquidación de "Las Mercedes", cuenta con una superficie total de 27 hectáreas y 3730 metros cuadrados. Saldrá a la venta con un precio base de $2.050.000.000, estableciéndose tramos incrementales para la puja.

El Sistema de Subastas Electrónicas del Poder Judicial de Salta marca un nuevo hito, destacaron en un comunicado.

La fecha

El próximo 24 de noviembre, a las 10, se llevará a cabo la primera subasta electrónica bajo esta modalidad en el fuero de Concursos, Quiebras y Sociedades, en el marco de la liquidación judicial de un fideicomiso.

El bien a rematar es un inmueble ubicado en la localidad de Rosario de Lerma, que forma parte del proceso de liquidación judicial del fideicomiso denominado "Loteo Las Mercedes", tramitado ante el Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación.

La decisión de emplear esta herramienta digital se fundamenta en la Ley nacional 24.522 de Concursos y Quiebras, que autoriza a los magistrados a disponer la realización de los bienes en la forma que sea más conveniente al concurso. Su implementación se realizará en estricta observancia de las normas provinciales del fuero.

Modernización

Con esta medida, el Poder Judicial continúa con su objetivo de modernizar y transparentar estos procesos. Es avance es particularmente significativo en casos como el del fideicomiso "Loteo Las Mercedes", cuyo primer intento de liquidación, realizado de forma presencial en mayo del año anterior, fue declarado desierto.

La incorporación de los dos Juzgados de Concursos, Quiebras y Sociedades al sistema permite que las más de 8.700 personas ya registradas en la plataforma puedan participar activamente.

Además, al eliminar el requisito de la presencialidad, se abre la participación a potenciales interesados de otras jurisdicciones, ampliando significativamente el universo de oferentes.

Cómo participar de la subasta

Los interesados en participar pueden acceder a las bases y condiciones desde hoy en la Oficina de Subastas del Poder Judicial (Teléfono 387-4258000, Interno 3105), y a partir del 14 de noviembre a través del portal oficial del Poder Judicial de Salta: http://subastas .justiciasalta.gob.ar/ El uso del sistema de subastas electrónicas, implementado por el Poder Judicial de Salta desde el año anterior, ha demostrado su eficacia y excelentes resultados, asegurando una participación amplia y sin las restricciones de la presencia física.