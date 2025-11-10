El World Championship de powerlifting fue para un tartagalense

Una gran satisfacción para el norte salteño, que una vez más demuestra que el hecho de residir en el interior profundo de la Argentina ha dejado de ser un impedimento para que competidores y deportistas puedan aspirar a podios internacionales en disciplinas deportivas que requieren de una gran dedicación y mucho esfuerzo. El ejemplo es el abogado y comerciante de Tartagal, el Dr. Javier Rosso Nallar, quien en el campeonato mundial de powerlifting recientemente disputado en el sur de Brasil se quedó con el primer puesto en su categoría de Master 4, superando a otros atletas de la vecina nación sudamericana y de Europa del Este.

Competidores de todos los países

Si bien para la Argentina el levantamiento de potencia es una disciplina relativamente nueva, otros países tienen ya una larga tradición. Por eso resulta aún más loable el desempeño del profesional tartagalense. El torneo mundial fue organizado por la GPC en la ciudad de Camboriú, previa clasificación de los atletas para lograr una plaza en el equipo nacional, en la que Rosso Nallar había resultado campeón en su categoría, que va de los 54 a los 59 años de edad.

“Integré el equipo argentino conformado por más de 50 atletas, hombres y mujeres de diferentes categorías. Sin dudas que para todos la experiencia más enriquecedora es poder compartir con grandes exponentes a nivel mundial del powerlifting y ver la generosidad de todos ellos. Tuve la oportunidad de encontrarme con pentacampeones de Europa del Este o de Brasil, que me contaron sus experiencias y hasta compartieron algunos tips”, expresó Rosso Nallar.

Es en estos países, sumado a España o Estados Unidos, donde el powerlifting tiene más años de existencia “y evidentemente esto siempre genera mejores resultados. Si bien en Argentina tenemos muy buenos atletas, estamos varios pasos atrás respecto de otros países que son líderes, como Estados Unidos, España o Rusia. Y esa diferencia se manifiesta en la experiencia de los entrenadores. El potencial del atleta puede ser el mismo, pero depende del nivel de entrenamiento para que ese mismo atleta pueda explotar al máximo todo su potencial”, explica el atleta norteño, quien agrega que para alcanzar este nivel, “y gracias a la tecnología, puedo estar en contacto permanente con mi coach personal, que es Iván Labonia. Pero en esta oportunidad fue mi hijo, Facundo Rosso Dobenau, quien ofició de mi coach. No obstante, estábamos en contacto permanente, sobre todo en el momento de la competencia, con Iván”.

Rosso Nallar se tomó un par de semanas para retomar los entrenamientos para la pretemporada, con vistas al 2026, de cara a los torneos Nacional e Iberoamericano que se realizarán en Argentina. A sus 56 años siente y comprueba que en cada torneo, en cada competencia, se descubre a sí mismo con un mayor potencial. Para el tartagalense, el levantamiento de potencia sigue siendo su camino, el que quiere transitar aún más allá de superar los 59 años de la categoría que hoy integra.