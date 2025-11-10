VIDEO Orán: padres movieron una estructura sin autorización y un niño terminó herido

Un menor de edad resultó lesionado en la tarde del viernes en el Polideportivo Municipal de San Ramón de la Nueva Orán, luego de que se desplomara una de las jirafas metálicas que sostiene el aro de básquet. El hecho causó preocupación entre los asistentes y obligó a suspender las actividades deportivas por precaución.

Según informaron fuentes del municipio oranense, el accidente se produjo cuando algunos padres que acompañaban a sus hijos en las prácticas de la Escuela Municipal de Handball intentaron mover la estructura, a pesar de que la misma se encuentra amurada al suelo y requiere una manipulación técnica especializada.

La maniobra, realizada sin conocimiento ni supervisión del personal, provocó que la base se desestabilizara, ocasionando la caída del soporte y la rotura del tablero. En ese momento, uno de los niños que se encontraba cerca fue alcanzado por el impacto y sufrió golpes leves, por lo que recibió asistencia médica inmediata. Afortunadamente, el menor se encuentra fuera de peligro.

Desde la Municipalidad de Orán confirmaron que al momento del hecho, el personal de turno realizaba tareas en otro sector del predio y que no hubo negligencia institucional, sino una intervención indebida por parte de terceros. También detallaron que el daño material ocasionado es de alto costo y afecta directamente el normal desarrollo de las prácticas de básquet en el complejo, según detalló Radio 10 de Orán.

Ante esta situación, las autoridades adelantaron que se solicitará a los responsables la reposición de los materiales dañados para poder restablecer las condiciones adecuadas de uso. Además, recordaron que está terminantemente prohibido manipular o mover equipamientos deportivos sin autorización ni supervisión técnica, debido al riesgo que implica tanto para los usuarios como para las instalaciones.

El Polideportivo Municipal de Orán es uno de los espacios deportivos más utilizados de la ciudad, donde se desarrollan diariamente actividades de básquet, vóley, fútbol y handball, y recibe a decenas de niños y jóvenes de distintos barrios.