Espectáculos

Danza y tradición: el Cabildo de Salta celebra las raíces folklóricas con una jornada especial

El Museo Histórico del Norte invita a disfrutar de una mañana de música y baile para celebrar el Día de la Tradición. La actividad, con entrada libre y gratuita, contará con la presentación del Estudio de Malambo y Danzas “El Retobao”, el miércoles 12 de noviembre a las 11, en el Cabildo de Salta.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 11:39
El Cabildo de Salta se convertirá en escenario de una jornada especial dedicada al folklore y la identidad nacional. Este miércoles 12 de noviembre, a las 11, el Museo Histórico del Norte invita al público a disfrutar de una mañana a pura danza, en el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición.

El encuentro contará con la actuación del Estudio de Malambo y Danzas “El Retobao”, un espacio artístico que nació a comienzos de este año con el propósito de fomentar nuevas pasiones por la danza tradicional.

 

 

Dirigido por un equipo de profesores y conformado por bailarines de distintas edades, el grupo trabaja en un proceso de aprendizaje permanente, donde cada paso se transforma en una expresión de identidad y cultura popular.

“El Retobao” propone un recorrido por las raíces del malambo y las danzas tradicionales argentinas, combinando técnica, emoción y pertenencia.

La propuesta forma parte de las actividades culturales abiertas que impulsa el Museo Histórico del Norte, con el objetivo de promover la participación ciudadana y el encuentro a través del arte y la música folklórica.

El evento es gratuito y se desarrollará en la sede del Cabildo de Salta, ubicado en Caseros 549, pleno centro histórico de la ciudad.

