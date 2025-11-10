El Desafío Ruta 40 vuelve al Mundial de Rally Raid y ya tiene fecha confirmada

El calendario oficial del W2RC (Campeonato Mundial de Rally Raid) para 2026 ya fue anunciado y confirma que el Desafío Ruta 40 -la emblemática prueba argentina- se disputará del 24 al 29 de mayo. La competencia representa la tercera fecha del certamen tras las etapas iniciales en Arabia Saudí y Portugal.

Además, se confirmó un cambio de sede en la gran final del campeonato: la clausura ya no será en Marruecos, sino que tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en la prueba del Abu Dhabi Desert Challenge que se llevará a cabo del 22 al 27 de noviembre.

Cabe destacar que en 2025 el Desafío Ruta 40 no se realizó como parte del calendario mundial del W2RC, lo que lo dejó fuera de la competencia internacional. Este paréntesis marca su regreso para 2026 como fecha clave del certamen mundial.

Los Benavides, entre la recuperación y un nuevo desafío

El regreso del Desafío Ruta 40 llega en un momento clave para los salteños Luciano y Kevin Benavides, quienes se preparan para encarar el Mundial de Rally Raid desde caminos distintos pero con el mismo objetivo: volver a brillar.

Por un lado, Luciano Benavides atraviesa una compleja recuperación tras la dura caída sufrida en el Rally de Marruecos, donde se lesionó la rodilla, la clavícula y el omoplato durante la primera etapa entre Fez y Erfoud. El campeón mundial 2023 de motos confirmó que continuará su rehabilitación en Barcelona y luego en Salta, con la mira puesta en llegar en condiciones al Dakar 2026, que se disputará en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero.

“Me duele más tener que empezar una recuperación a tan poco tiempo del Dakar cuando venía todo tan bien. Pero así es este deporte. Voy a volver más fuerte”, expresó el salteño.

En tanto, su hermano Kevin Benavides afronta una nueva etapa en su carrera: después de conquistar dos veces el Dakar en motos, dio el salto a los autos y competirá con el equipo BBR Motorsport en la categoría Challenger. Su debut oficial será en la Baja Marruecos, y luego correrá el Rally de Marruecos, en una transición que apunta a llegar con ritmo al Dakar 2026.

“Estoy súper motivado por comenzar esta nueva etapa. Quiero empezar igual que lo hice en motos: con compromiso, dedicación y trabajo humilde desde abajo”, expresó.

Ambos deportistas mantienen viva la bandera de Salta en el rally raid mundial y su participación será uno de los atractivos principales del Desafío Ruta 40 2026