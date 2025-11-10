Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura: EN VIVO, minuto a minuto

inicia sesión o regístrate.
Deportivo Riestra recibe a Independiente este lunes en el estadio Guillermo Laza por la décimo quinta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El Malevo busca ganar para superar a River en tabla anual y meterse en el puesto de repechaje a la Copa Libertadores, mientras que el Rojo necesita un milagro para clasificar la Copa Sudamericana. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Espinoza y con Gastón Monsón Brizuela en el VAR, es televisado por TNT Sports Premium.