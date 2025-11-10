PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
10 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Amenaza de Muerte
Messi
Día de la Tradición
Moldes
Mundial de Rally Raid
Desempleo en Salta
Clima en Salta
Deportivo Riestra
Amenaza de Muerte
Messi
Día de la Tradición
Moldes
Mundial de Rally Raid
Desempleo en Salta
Clima en Salta
Deportivo Riestra

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura: EN VIVO, minuto a minuto

El “Malevo” recibe al “Rojo” en busca de la clasificación a la Copa Libertadores.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 19:22
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Deportivo Riestra recibe a Independiente este lunes en el estadio Guillermo Laza por la décimo quinta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El Malevo busca ganar para superar a River en tabla anual y meterse en el puesto de repechaje a la Copa Libertadores, mientras que el Rojo necesita un milagro para clasificar la Copa Sudamericana. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Espinoza y con Gastón Monsón Brizuela en el VAR, es televisado por TNT Sports Premium.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD