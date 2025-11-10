Clima en Salta: cambios bruscos de temperatura marcarán la semana

El calor se hará sentir en Salta capital este martes, con una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, en una jornada que se mantendrá parcialmente nublada, según anticipó el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con El Tribuno.

“Hoy tenemos una perturbación atmosférica fría en altura que se desplaza de oeste a este generando cielo mayormente nublado”, explicó el especialista, al detallar las condiciones que predominan sobre el norte argentino.

Escobar indicó que este sistema perderá fuerza durante las próximas horas, lo que permitirá un breve ascenso térmico para el martes.

“Mañana este sistema no estará activo, permitiendo el ascenso de temperatura, más el aire cálido que ingresa por el noreste”, señaló.

De esta manera, el miércoles se presentará con una máxima de 27°C y una mínima de 15°C, con probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la noche, producto del ingreso de un nuevo frente frío.

“El miércoles por la noche tiene que ingresar aire más frío producto de una baja presión fría”, precisó Escobar.

A partir del jueves, el cambio se sentirá con mayor intensidad: el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, temperaturas más frescas (22°C de máxima y 16°C de mínima) y probables precipitaciones durante toda la jornada. El panorama se repetirá el viernes, con valores similares (22°C/15°C) y condiciones de inestabilidad en gran parte del Valle de Lerma.