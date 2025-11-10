El mundo sin centro: democracia, en la era post estadounidense

"Estamos en una transición caótica hacia un mundo multipolar post estadounidense. China es una potencia emergente que no convergerá con las normas occidentales. Europa debe consolidarse como una gran potencia por derecho propio, o corre el riesgo de quedar marginada en el nuevo orden mundial".

(Lawrence Wong, Primer Ministro de Singapur)

La advertencia de Lawrence Wong resume con precisión quirúrgica un fenómeno que ya atraviesa la estructura del siglo XXI: el desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial. El orden unipolar forjado tras la Segunda Guerra y consolidado por la hegemonía estadounidense después de 1989 se está desdibujando.

Lo que emerge no es simplemente otro bloque dominante, sino un sistema multipolar inestable, donde conviven potencias tecnológicas, demográficas y culturales con visiones distintas del progreso y de la legitimidad política. Este tránsito no solo reconfigura la geopolítica: desnuda la fragilidad interna de las democracias occidentales.

Pierre Rosanvallon lo ha señalado con lucidez: la democracia contemporánea sufre una crisis de representación y, más aún, una crisis de eficacia. Las instituciones "representan, pero no resuelven"; deliberan, pero no ejecutan. Y en esa brecha entre palabra y acción, entre voto y resultado, germina la desconfianza que erosiona la legitimidad democrática.

La fatiga y el espejismo

En las últimas décadas, las democracias liberales parecieron refugiarse en la retórica de la transparencia y la participación, mientras el ciudadano común experimentaba el deterioro de su poder adquisitivo, la inseguridad y la precariedad laboral.

La democracia de procedimientos no logra responder a la demanda de soluciones.

Frente a ello, los regímenes tecnocráticos o autoritarios —de Singapur a China— exhiben una eficacia que, aunque carente de libertad, resulta atractiva por su capacidad de ejecución y planificación de largo plazo.

Rosanvallon diría que esta tensión entre legitimidad electoral y eficacia gubernamental es el nuevo campo de batalla del siglo XXI.

El ciudadano ya no exige solo ser escuchado: exige que las instituciones funcionen.

Demografía: el nuevo poder silencioso

A la par, el cambio demográfico reconfigura las bases mismas del contrato social. La combinación de baja natalidad y alta longevidad genera sociedades más envejecidas, menos dinámicas y crecientemente conservadoras. Los jóvenes, minoría electoral y económica, se enfrentan a sistemas de seguridad social construidos en el siglo XX, hoy financieramente inviables.

En Europa, Japón y parte de América Latina, el dilema es claro: ¿cómo sostener la solidaridad intergeneracional en sociedades que envejecen? La democracia, concebida como mecanismo de equilibrio de intereses, se ve tensionada por la aritmética demográfica: los mayores votan más, y votan por preservar lo existente. La política, entonces, se vuelve geriátrica, mientras la innovación y el futuro se subordinan al corto plazo.

El fin del universalismo occidental

La frase de Wong sobre China encierra una verdad incómoda: no todas las potencias aspiran a parecerse a Occidente. El liberalismo dejó de ser un horizonte universal. China, India o incluso Turquía y Arabia Saudita construyen modelos de desarrollo que combinan capitalismo con estructuras políticas no democráticas, pero socialmente funcionales.

En este contexto, Europa enfrenta un dilema existencial. O se redefine como potencia autónoma, capaz de proyectar poder económico, tecnológico y militar sin depender de Washington, o quedará relegada al papel de museo ilustrado del mundo moderno. Su envejecimiento, su fragmentación política y su lentitud decisoria contrastan con la agilidad asiática y el pragmatismo del sur global.

Los desafíos del nuevo siglo

El nuevo orden multipolar y demográficamente envejecido impone a las democracias occidentales cuatro desafíos estructurales:

1. Reinventar la representación: pasar de una democracia electoral fatigada a una democracia de resultados, con nuevas formas de deliberación y control ciudadano.

2. Reequilibrar generaciones: adaptar el contrato social para que los sistemas de salud y pensiones no colapsen bajo la longevidad.

3. Recuperar legitimidad a través de la eficacia: el voto legitima, pero la eficacia consolida.

4. Aceptar la pluralidad civilizatoria: reconocer que el siglo XXI será multipolar no solo en poder, sino también en valores.

Un mundo sin centro

El mundo que viene ya no tendrá un centro político, económico ni moral. Estados Unidos pierde influencia, Europa duda, China no busca asimilarse y el sur global reclama protagonismo. En ese contexto, las democracias deben encontrar una nueva fuente de sentido.

Rosanvallon advierte que la democracia no muere por golpes de Estado, sino por inanición de significado: cuando deja de ofrecer esperanza. El gran desafío de nuestro tiempo es, entonces, volver a dotar de contenido a la libertad. Una libertad que no sea sólo formal, sino capaz de garantizar bienestar, dignidad y pertenencia en un mundo que se vuelve más largo en la vida, pero más corto en horizontes.