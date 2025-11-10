Una reacción que salvó una vida: policías reanimaron a un bebé en La Merced

El silencio de una tranquila tarde en La Merced se quebró cuando un grito desesperado pidió auxilio. En la esquina de San Martín y Maipú, una pareja sostenía en brazos a su bebé de 11 meses, que había dejado de respirar.

En segundos, una patrulla de la Comisaría N°5 llegó al lugar. Sin dudar, uno de los uniformados tomó al pequeño y comenzó a practicar maniobras de reanimación, intentando liberar sus vías respiratorias. Los segundos parecían eternos, hasta que finalmente el bebé volvió a respirar y llorar, desatando el alivio entre sus padres y los presentes. “Fue un momento de mucha tensión. Gracias a Dios el nene reaccionó”, contó un vecino que presenció la dramática escena.

Una vez estabilizado, el menor fue trasladado de inmediato al hospital local, donde los médicos confirmaron que se encontraba fuera de peligro y quedó internado en observación junto a sus progenitores.

El gesto de los policías no pasó desapercibido, muchos destacaron la rapidez, humanidad y capacitación del personal policial ante una emergencia que podría haber tenido otro desenlace.