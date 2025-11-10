PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
10 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Pedofilia
Inflación
Héroes vestidos de azul
Seguridad en Salta
Cónclave en La Rosada
Inflación
Secuestro extorsivo en Aguas Blancas
Juan Gabriel
Pedofilia
Inflación
Héroes vestidos de azul
Seguridad en Salta
Cónclave en La Rosada
Inflación
Secuestro extorsivo en Aguas Blancas
Juan Gabriel

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Héroes vestidos de azul

Una reacción que salvó una vida: policías reanimaron a un bebé en La Merced

El rápido accionar de dos efectivos de la Comisaría 5 de La Merced permitió salvar la vida de un bebé de 11 meses que se encontraba sin aire. Con maniobras de reanimación y primeros auxilios, lograron estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 06:53
Dos policías le salvaron la vida a un bebé.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El silencio de una tranquila tarde en La Merced se quebró cuando un grito desesperado pidió auxilio. En la esquina de San Martín y Maipú, una pareja sostenía en brazos a su bebé de 11 meses, que había dejado de respirar.

En segundos, una patrulla de la Comisaría N°5 llegó al lugar. Sin dudar, uno de los uniformados tomó al pequeño y comenzó a practicar maniobras de reanimación, intentando liberar sus vías respiratorias. Los segundos parecían eternos, hasta que finalmente el bebé volvió a respirar y llorar, desatando el alivio entre sus padres y los presentes. “Fue un momento de mucha tensión. Gracias a Dios el nene reaccionó”, contó un vecino que presenció la dramática escena.

Una vez estabilizado, el menor fue trasladado de inmediato al hospital local, donde los médicos confirmaron que se encontraba fuera de peligro y quedó internado en observación junto a sus progenitores.

El gesto de los policías no pasó desapercibido, muchos destacaron la rapidez, humanidad y capacitación del personal policial ante una emergencia que podría haber tenido otro desenlace.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD