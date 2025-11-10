Crece la preocupación por los siniestros viales en motos: dos muertes en Salta

Dos muertes en accidentes de tránsito marcaron un trágico fin de semana en la provincia de Salta, donde la imprudencia al volante y la falta de precaución en las rutas vuelven a cobrar vidas. Ambos hechos ocurrieron en la madrugada y tuvieron como protagonistas a motociclistas.

El primero de los siniestros viales se registró en la localidad de Apolonario Saravia, sobre la Ruta Provincial 5, alrededor de las 7.30 de la mañana del domingo. Por causas que todavía se investigan, dos motocicletas chocaron de frente con fuerza, provocando la caída violenta de sus ocupantes sobre el pavimento.

Una de las motos era conducida por una mujer de 51 años, mientras que en la otra viajaban dos personas. La víctima fue auxiliada por testigos y trasladada de urgencia al hospital local, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Falleció una hora después del impacto. La Policía de Salta tomó intervención inmediata y trabajó para determinar las circunstancias del hecho.

El segundo accidente fatal ocurrió este lunes a las 6.30 de la mañana, sobre la Ruta Provincial 33 (Valle de Lerma), a la altura del kilómetro 7. En este caso, un joven de 23 años que circulaba en motocicleta perdió el control del rodado, cayó sobre la cinta asfáltica y murió en el acto.

Según las primeras pericias policiales, no habría participación de otro vehículo en la tragedia. Personal del SAMEC y efectivos policiales se presentaron en el lugar y confirmaron el fallecimiento instantáneo del conductor.

Con estos hechos, la provincia suma nuevas víctimas a la lista de muertes por siniestros viales (110 en el año), un problema que sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento en las rutas salteñas.