Dos salteños compartirán su experiencia en el Aconcagua en una charla imperdible en Vaqueros

El Aconcagua, conocido como el Gigante de Piedra, es una de las cumbres más desafiantes del mundo y cada año atrae a montañistas de todas partes del planeta. Esta vez, dos andinistas salteños, Alberto Curi y Carlo Clerici, compartirán sus vivencias en una charla abierta al público bajo el título “La Montaña Sana”.

La propuesta busca ir más allá de la hazaña deportiva: se trata de una experiencia de vida, una oportunidad para escuchar cómo la montaña transforma, sana y enseña. “Dos experiencias en un escenario omnipotente: el Aconcagua”, anticipan los organizadores.

El encuentro se realizará el jueves 13 de noviembre a las 19.45 en la Estancia Los Cardones, ubicada en San Martín N°20, Vaqueros. La moderación estará a cargo de Dolores Jiménez, quien guiará la conversación sobre los aprendizajes, los desafíos físicos y emocionales, y las distintas motivaciones que llevaron a cada uno de los protagonistas a enfrentarse con la montaña más alta del continente.

“Son experiencias profundas para percibir y sentir”, resume el espíritu del evento, que promete ser una cita imperdible para quienes aman la naturaleza, el deporte y las historias que inspiran.

La actividad, titulada “Una charla cumbre”, invita a reflexionar sobre el valor del esfuerzo, la conexión con la naturaleza y la búsqueda personal que representa cada ascenso.