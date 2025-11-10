PUBLICIDAD

Vida y Tendencia

Dos salteños compartirán su experiencia en el Aconcagua en una charla imperdible en Vaqueros

Los montañistas Alberto Curi y Carlo Clerici relatarán su travesía por el Aconcagua, la montaña más alta de América, en un encuentro que promete emoción y reflexión. Será el jueves 13 de noviembre, a las 19.45, en Estancia Los Cardones, Vaqueros.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 09:35
El Aconcagua, conocido como el Gigante de Piedra, es una de las cumbres más desafiantes del mundo y cada año atrae a montañistas de todas partes del planeta. Esta vez, dos andinistas salteños, Alberto Curi y Carlo Clerici, compartirán sus vivencias en una charla abierta al público bajo el título “La Montaña Sana”.

La propuesta busca ir más allá de la hazaña deportiva: se trata de una experiencia de vida, una oportunidad para escuchar cómo la montaña transforma, sana y enseña. “Dos experiencias en un escenario omnipotente: el Aconcagua”, anticipan los organizadores.

 

 

El encuentro se realizará el jueves 13 de noviembre a las 19.45 en la Estancia Los Cardones, ubicada en San Martín N°20, Vaqueros. La moderación estará a cargo de Dolores Jiménez, quien guiará la conversación sobre los aprendizajes, los desafíos físicos y emocionales, y las distintas motivaciones que llevaron a cada uno de los protagonistas a enfrentarse con la montaña más alta del continente.

“Son experiencias profundas para percibir y sentir”, resume el espíritu del evento, que promete ser una cita imperdible para quienes aman la naturaleza, el deporte y las historias que inspiran.

La actividad, titulada “Una charla cumbre”, invita a reflexionar sobre el valor del esfuerzo, la conexión con la naturaleza y la búsqueda personal que representa cada ascenso.

