Raga presenta “Krishna”, la muestra anual de danzas de la India en la Usina Cultural

El grupo artístico Raga, referente local en la difusión de la danza clásica y folclórica de la India, presentará su espectáculo “Krishna”, la muestra anual de danzas que reúne a bailarinas y bailarines salteños en una puesta llena de color, energía y simbolismo.

El evento se realizará el domingo 16 de noviembre a las 20 en la Usina Cultural de Salta. La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de la Provincia de Salta.

“Krishna” propone un viaje escénico por los distintos estilos y ritmos de la danza india, combinando música tradicional, coreografías grupales y representaciones inspiradas en las historias mitológicas del dios Krishna, símbolo del amor, la sabiduría y la alegría.

El elenco está integrado por alumnos y docentes del grupo Raga, quienes durante todo el año se capacitan en las diferentes disciplinas que integran esta expresión artística milenaria. La muestra representa el cierre del ciclo lectivo y una oportunidad para compartir con el público el fruto de un año de trabajo y aprendizaje.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial donde se celebrará el arte, la cultura y el intercambio entre Oriente y Occidente.