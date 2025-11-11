PUBLICIDAD

Espectáculos

Raga presenta “Krishna”, la muestra anual de danzas de la India en la Usina Cultural

El grupo Raga celebrará su muestra anual de danzas con el espectáculo “Krishna”, un homenaje a la cultura y espiritualidad de la India. La presentación será el domingo 16 de noviembre a las 20, en la Usina Cultural de Salta.
Martes, 11 de noviembre de 2025 11:37
El grupo artístico Raga, referente local en la difusión de la danza clásica y folclórica de la India, presentará su espectáculo “Krishna”, la muestra anual de danzas que reúne a bailarinas y bailarines salteños en una puesta llena de color, energía y simbolismo.

El evento se realizará el domingo 16 de noviembre a las 20 en la Usina Cultural de Salta. La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de la Provincia de Salta.

 

 

Krishna” propone un viaje escénico por los distintos estilos y ritmos de la danza india, combinando música tradicional, coreografías grupales y representaciones inspiradas en las historias mitológicas del dios Krishna, símbolo del amor, la sabiduría y la alegría.

 

 

 

 

El elenco está integrado por alumnos y docentes del grupo Raga, quienes durante todo el año se capacitan en las diferentes disciplinas que integran esta expresión artística milenaria. La muestra representa el cierre del ciclo lectivo y una oportunidad para compartir con el público el fruto de un año de trabajo y aprendizaje.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial donde se celebrará el arte, la cultura y el intercambio entre Oriente y Occidente.

