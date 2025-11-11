PUBLICIDAD

danza hindú
Proyecto de ley
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Especial
Especial
Inteligencia artificial
Julio De Vido
Diego Santilli
Salta

Nuevo Casino Alberdi presenta "La Noche de la Ruleta"

Martes, 11 de noviembre de 2025 13:16
El calendario de eventos de la ciudad de Salta se prepara para recibir una nueva propuesta desde el centro. El Nuevo Casino Alberdi anuncia su próxima gran velada temática: "La Noche de la Ruleta", que promete ser la oportunidad perfecta para vivir una experiencia diferente y emocionante.

 

La cita está marcada para el jueves 27 de noviembre, y como su nombre lo indica, la gran protagonista de la noche será la icónica máquina de apuestas. A partir de las 21:00 hs, el casino se vestirá de gala para recibir a los amantes del juego y a quienes buscan una alternativa vibrante para disfrutar de la noche.

El girar de la fortuna y premios exclusivos

El corazón del evento latirá al ritmo del giro de la rueda. Todas las mesas y máquinas de ruleta del Nuevo Casino Alberdi serán el centro de la acción, ofreciendo no solo la emoción habitual del juego, sino también premios exclusivos destinados a quienes hayan participado activamente en estas máquinas durante la velada. Será una excelente ocasión para poner a prueba la suerte y, quizás, llevarse a casa algo más que la ganancia de la apuesta.

Música, sorpresas y ambientación única

Pero "La Noche de la Ruleta" es más que solo juego. Para asegurar un ambiente festivo y sofisticado, el evento contará con música en vivo a cargo de una DJ. Los ritmos seleccionados crearán el soundtrack ideal para una noche de azar y diversión.

 

Además de la música y los premios directos en las ruletas, el Nuevo Casino Alberdi tiene preparadas sorpresas adicionales y premios inesperados que se repartirán a lo largo de la noche, añadiendo un elemento de misterio e intriga al encuentro.

 

Esta iniciativa representa una invitación a romper con la rutina y sumergirse en una atmósfera de glamour y posibilidades. Si está buscando una noche distinta, donde la suerte, la música y la buena compañía sean las protagonistas, el jueves 27 de noviembre tiene una cita obligada en el Nuevo Casino Alberdi.

