26°
11 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Fundación Casa Fraterna
malnutrición 2025
concurso literario
Centro de adopciones Mancilla
danza hindú
Proyecto de ley
Especial
Especial
Intento de robo

Un intento de robo a un supermercado en pleno centro terminó con dos demorados

Una mujer y un joven fueron sorprendidos cuando intentaban llevarse productos de un supermercado de calle Mendoza. La rápida intervención del personal de seguridad y la Policía permitió recuperar lo sustraído.
Martes, 11 de noviembre de 2025 06:57
La mercadería secuestrada por la policía y que intentaron sustraer de un supermercado dos personas.
En una tarde que parecía rutinaria en el centro salteño, el movimiento dentro de un supermercado de calle Mendoza al 200 se vio alterado por una escena inesperada. Una mujer de 45 años y un joven de 22 fueron descubiertos cuando intentaban sustraer varios productos sin pasar por las cajas.

El personal de seguridad del local advirtió la maniobra y dio aviso inmediato al Departamento de Intervención Ciudadana, que llegó al lugar en pocos minutos. Los efectivos demoraron a los sospechosos y constataron que los artículos escondidos entre sus pertenencias pertenecían al comercio.

Los productos fueron restituidos al propietario, mientras que ambos demorados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 5, que tomó intervención para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El hecho generó sorpresa entre los clientes que se encontraban realizando compras y resaltó la importancia de la rápida reacción del personal de seguridad y de la policía para evitar que el episodio terminara en mayores inconvenientes.

 

