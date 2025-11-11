Cayó en barrio Aerolíneas un hombre buscado por drogas

A veces un simple patrullaje puede terminar en algo más grande. Eso fue lo que ocurrió este lunes en barrio Aerolíneas, cuando motoristas de Emergencia Policial que recorrían calle Joaquín Castellanos al 1000 identificaron a un hombre que intentó esquivar el control.

Tras verificar sus datos, los efectivos confirmaron que tenía pedido de captura por una causa de tenencia de estupefacientes. Durante la requisa, además, le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias. El hombre, de 38 años, fue demorado y puesto a disposición de la Justicia. Intervino el Tribunal de Juicio Sala VI, que ordenó las medidas correspondientes.

Robó una bicicleta en el macrocentro

La tarde transcurría tranquila en el macrocentro de la ciudad, hasta que una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó por el robo de una bicicleta en pasajes Apolinario Saravia y Del Milagro.

Minutos después, personal del Departamento Motorista de Emergencia Policial detectó a un hombre que circulaba en un rodado con las mismas características que el denunciado. El sospechoso, de 40 años, fue demorado y el vehículo recuperado. El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Penal N° 4, que dispuso las actuaciones judiciales de rigor.