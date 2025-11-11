El Carril abrió las inscripciones para los curso de los Aulas Móviles

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Gobierno Municipal de El Carril, en coordinación con la Subsecretaría de Educación y Trabajo, anunció la apertura de inscripciones para la nueva oferta académica de las Aulas Talleres Móviles (ATM).

La propuesta, enmarcada dentro de la Red Nacional de Aulas Talleres Móviles, ofrece capacitaciones gratuitas y actualizadas en áreas tecnológicas de alta demanda, entre ellas impresora 3D, robótica, informática básica, programación y manejo de drones.

El objetivo de estas formaciones es fortalecer el aprendizaje teórico-práctico de la comunidad y brindar herramientas que mejoren la inserción laboral y el desarrollo de habilidades digitales.

Las capacitaciones están destinadas a personas mayores de 18 años, con una duración de dos meses y un seguro escolar de $4.400.

Quienes deseen inscribirse o solicitar más información pueden comunicarse al 3875 37-5625 (Prof. Leandro Rojas). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Desde el municipio destacaron que se trata de “una excelente oportunidad para adquirir nuevos conocimientos en el ámbito tecnológico y adaptarse a los desafíos del presente”.