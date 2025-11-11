Educación desmiente el supuesto caso de aborto en el baño de una escuela

El Ministerio de Educación de Salta desmintió categóricamente las versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto aborto ocurrido en una escuela de la zona este de la capital.

Según las actuaciones oficiales de Supervisión, el rumor surgió de un comentario difundido en un grupo de WhatsApp, de barrio Autódromo, sin sustento ni denuncias formales. Inmediatamente, las autoridades educativas realizaron las intervenciones correspondientes para verificar los hechos y determinar el origen de la versión.

Durante las actuaciones se llevaron a cabo entrevistas al personal de servicio, quienes confirmaron que no hubo ningún episodio anormal ni hallazgo en los sanitarios del establecimiento.

Además, ningún docente tomó conocimiento de una alumna descompuesta o con dolores, ni se registró ninguna comunicación de tutores o familiares reportando situaciones similares.

Por esta razón, no se activó ningún protocolo de emergencia ni de protección de menores, dado que no se identificó a ninguna niña involucrada.

Asimismo, se citó a las administradoras del grupo de WhatsApp, quienes negaron haber sido responsables de difundir la información falsa.

Para llevar tranquilidad a la comunidad educativa, se realizó una reunión con los padres del 5° grado, en la que se explicaron los hechos y se aclaró que todas las alumnas se encuentran en clases con normalidad. Los tutores manifestaron su conformidad tras la aclaración.

Desde la Supervisión insistieron en la importancia de no difundir información sin verificar y de acudir siempre a fuentes oficiales para evitar generar alarma en la comunidad.