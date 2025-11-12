PUBLICIDAD

Nacionales

Santa Fe: hallaron cocaína en una avioneta que había realizado un aterrizaje forzoso

El incidente se produjo en Arequito, a 100 kilómetros de Rosario. No hay detenidos por el momento.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 00:00
Efectivos de Gendarmería encontraron un envoltorio con cocaína en una avioneta que había realizado un aterrizaje de emergencia esta madrugada en Arequito, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario.

De todas maneras, cuando el personal de la fuerza halló la droga ya no había nadie en el interior de la aeronave, una Cessna 210, matrícula LV-ESR que quedó enredada en unos campos de maíz y no pudo continuar viaje. Durante el operativo también se secuestró un GPS, un teléfono celular, una pistola Glock 9 milímetros y comida de origen extranjero.

Un vecino, propietario de un campo cercano, avisó a la policía sobre el hecho, que quedó a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad de Rosario, cuyo personal intentará establecer el origen del vuelo.

El episodio se produjo poco después del arresto de Brian Bilbao, un jefe narco, quien fue atrapado en Exaltación de la Cruz, en la zona norte del conurbano bonaerense, cuando

