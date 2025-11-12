Suben la recompensa a $16 millones para prófugos

La recompensa para encontrar a otros acusados por los crímenes de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra, ocurridos en julio de 2022 en la ciudad de Rosario, fue incrementada por las autoridades ante la falta de información sobre los otros acusados que participaron del ataque.

En el caso ya hay cuatro imputados y la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe solicita la colaboración para obtener datos sobre los masculinos que, junto a otras personas ya identificadas, se encontraban a bordo del vehículo involucrado en el homicidio de Deldebbio y Ferreyra.

El 23 de julio de 2022, ambas víctimas y un hombre se encontraban en una parada de colectivo en la calle Maestros Santafesinos e Isola, cuando al menos cuatro masculinos que iban a bordo de un auto Peugeot 308 negro dispararon contra la Torre 11 y las personas que se encontraban allí.

"Producto de estos disparos, la mujer mayor falleció en el lugar, mientras que su hija y la otra persona fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, lugar donde Ferreyra falleció semanas después", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Por este hecho, en abril de este año se admitió el requerimiento acusatorio contra Rene U. y Nicolás M., en calidad de instigadores, y para Fernando C. y Lautaro C., como coautores del hecho.

De este modo, sumaron que se encuentra vigente la recompensa de $16 millones para quien otorgue información sobre la identificación de los masculinos mencionados.

Todo aquel que tengas datos fehacientes, tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911.