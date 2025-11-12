Fuga insólita en Orán: Un preso se escapó de los tribunales en moto, la abandonó en un descampado y fue recapturado

Un hecho digno de una película de acción se vivió el martes al mediodía en San Ramón de la Nueva Orán, cuando un hombre que se encontraba bajo custodia policial logró darse a la fuga mientras era sometido a un control médico en dependencias del Poder Judicial. El episodio, que se desarrolló con una secuencia tan breve como imprevista, terminó con el fugitivo nuevamente detenido tras una persecución por la Ruta 50.

Según el informe policial, todo comenzó alrededor de las 12.15 en los Tribunales de calle Egües y Lamadrid, en el sector del servicio médico judicial. El detenido había sido trasladado hasta el lugar para una revisación de rutina, bajo la custodia de un sargento de la Policía de Salta.

A pedido del personal médico, el uniformado le retiró las esposas para que pudiera ser atendido, y permaneció en el pasillo mientras el sospechoso era examinado a puertas cerradas. Sin embargo, pocos minutos después, cuando el efectivo consultó si la revisación había terminado, el secretario del consultorio respondió que “ya salió”.

Al constatar la fuga, el policía dio aviso inmediato a sus superiores y se desplegó un operativo de búsqueda con al menos dos móviles en distintas zonas de la ciudad. La rápida acción permitió que, cerca de las 12.50, el hombre fuera avistado a bordo de una motocicleta circulando por la Ruta Nacional 50, en inmediaciones de la estación de servicio Refinor de Pichanal.

Al notar la presencia policial, el prófugo se internó a toda velocidad en un descampado, abandonó el rodado e intentó escapar corriendo entre la vegetación. Sin embargo, fue alcanzado y reducido a unos 50 metros del lugar por los efectivos, que lograron recapturarlo sin que se registraran incidentes mayores.

Tras su recaptura, el detenido fue trasladado nuevamente a la dependencia policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones de rigor. Hasta el momento, no se registró denuncia alguna por la motocicleta utilizada en la huida, lo que abre la posibilidad de que haya sido sustraída o prestada para facilitar la fuga. Todo está bajo investigación.