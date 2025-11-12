Allanamiento en barrio Solidaridad: la Policía irrumpió en una vivienda y detuvo a una persona

La mañana de este miércoles se vio alterada en el barrio Solidaridad, etapa 2, donde un importante despliegue policial llamó la atención de los vecinos. Desde las primeras horas, efectivos de la Policía de Salta, integrantes de Infantería y personal de la Dirección General de Investigaciones (DGI) irrumpieron en una vivienda ubicada en la zona sudeste de la ciudad, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, el procedimiento se inició cerca de las 7 de la mañana, luego de que la DGI recibiera un aviso y denuncias vecinales que motivaron la intervención. La vivienda, construida en el fondo de un amplio terreno y cubierta con lonas negras y bolsas de consorcio, fue el foco del operativo.

Durante la intervención, una persona fue detenida y trasladada en una camioneta oficial de la Policía, mientras los peritos y efectivos continuaban las tareas de inspección. Hasta el mediodía, esa era la única detención confirmada, aunque no se descartaban nuevos procedimientos vinculados.

Vecinos del sector consultados aseguraron que el domicilio allanado “era muy concurrido a distintas horas del día”, y mencionaron su preocupación por la inseguridad y los robos en la zona. Algunos manifestaron su esperanza de que la acción policial permita reducir los hechos delictivos que afectan al barrio.

Por el momento, las autoridades no brindaron el parte oficial sobre el resultado de la diligencia ni precisaron el motivo del allanamiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a la posible venta de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló a pocos metros de avenida Pontusi, una de las vías más transitadas de la zona sudeste, por donde circulan varias líneas de colectivo. La fuerte presencia policial generó curiosidad entre los vecinos y transeúntes, que observaron cómo los uniformados con escudos y equipamiento táctico custodiaban el perímetro mientras se realizaban las pericias.

En las próximas horas se difundirá un parte oficial con los resultados del operativo y las actuaciones judiciales correspondientes.