25°
12 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
casos de sífilis
Auto secuestrado
Fuga y recaptura
Siniestro vial
Cafayate
Venta de estupefacientes
CIIE 2025
Clima en Salta
Clima en Salta: llueve y graniza en varias partes de la ciudad, y se espera un marcado descenso de la temperatura

Se esperan precipitaciones durante toda la tarde y noche, acompañadas por un ingreso de aire frío que traerá temperaturas más bajas para el miércoles.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 15:37
Foto: Javier Rueda
Tras una media jornada de calor, Salta ahora atraviesa una horas marcada por un clima de gran inestabilidad. Después del mediodía se registran tormentas en varios puntos de la ciudad, acompañadas de chaparrones y granizo en algunas zonas de la ciudad  y otras áreas cercanas. Estas condiciones se deben a la ingresada de un frente de aire frío, que está generando un ambiente propenso a tormentas y precipitaciones.

Consultado sobre la situación, el meteorólogo Edgardo Escobar indicó que “las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante toda la tarde y la noche. El ingreso de aire frío provoca este tipo de fenómenos climáticos, que continuarán afectando varias zonas de la provincia”.

Con las lluvias, se esperan que los vientos sean moderados y podrían registrarse ráfagas suaves provenientes del sector sur. Las temperaturas, que hoy llegaron a 30,9°C, comenzarán a descender debido al cambio de masa de aire.

Para las próximas horas, Escobar anticipa que en la madrugada se podrían registrar precipitaciones adicionales, acompañadas de un descenso de las temperaturas máximas. “La jornada de mañana, 13 de noviembre, será más fresca, con una máxima que rondará los 20°C, debido al avance del aire frío sobre la región”, explicó el meteorólogo.

 

Temas de la nota

