Cafayate
Venta de estupefacientes
CIIE 2025
Clima en Salta
Indice de inflación
Femicidio
Autos robados
Inflación
Lionel Messi
Alberto Fernández
Nacionales

Canasta básica: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

El dato del INDEC arrojó un aumento del 3,1% respecto a sepetiembre.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 18:41
Una familia tipo -compuesta por cuatro integrantes- necesitó la suma de $1.213.798,81 para para superar el umbral de pobreza en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a septiembre, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la total (CBT) subieron 3,1%.

De esta manera, ambas canastas quedaron por encima del dato de inflación del noveno mes del año, que fue del 2,3%.

Desde enero hasta octubre, la CBA y la CBT acumulan incrementos del 21,1% y 18,5%, respectivamente.

En comparación con el décimo mes del 2024, se registraron subas del 25,2% para la CBA y 23% para la CBT, según lo difundido por el organismo.

Las canastas de los hogares

Para un hogar compuesto por tres personas, la CBA ascendió a $433.330 y $966.325 para la CBT, totalizando $1.399.655. según supo Noticias Argentinas.

El número asciende cuando se trata de un hogar tipo$544.304 para la CBA y $1.213.799 para la CBT, totalizando $1.758.103 en octubre.

Mientras que para un hogar conformado por cinco personas se necesitó $1.849.137$572.488 de la CBA y $1.276.649 de la CBT.

