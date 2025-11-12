PUBLICIDAD

Pobreza
Narcotráfico en Salta
Asamble en Central Norte
TC2000
Hablemos de lo que viene
Cerillos
cerrillos
Educación
Rosario de Lerma
Chaya Barrionuevo
Deportes

Llega a Salta la tercera edición de "La cancha es de Todes"

El torneo inclusivo y deportivo organizado por el Club Medusa se realizará desde el 21 al 24 de noviembre. 
Jueves, 13 de noviembre de 2025 01:00
Del 21 al 24 de noviembre y organizado por el Club Deportivo Medusa, Salta será sede del III Encuentro Deportivo Federal "La Cancha es de Todes", un evento que reúne a deportistas de distintas provincias en un espacio de inclusión, diversidad y encuentro a través del deporte.


El torneo incluye disciplinas como fútbol 5, vóley, básquet, handball, rugby y pádel, y posiciona a Salta como un punto de encuentro federal por excelencia. La sede deportiva principal será la UNSa y habrá otros centros deportivos.

El acto de apertura será el viernes 21 de noviembre a las 18 en el Anfiteatro "Cuchi Leguizamón", con entrada libre y gratuita.


El evento contará con la participación del Ballet de la Provincia de Salta, que presentará un fragmento de su espectáculo Primavera Somos, una puesta escénica que celebra la identidad, la pertenencia y el florecer colectivo.

