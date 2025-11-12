PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Colegio Militar
Cine
Tragedia en Perú
Gustavo Sáenz
Donald Trump
Narcoavioneta
Diego Santilli
Jorge Lorenzo
Yanina Latorre
Colegio Militar
Cine
Tragedia en Perú
Gustavo Sáenz
Donald Trump
Narcoavioneta
Diego Santilli
Jorge Lorenzo
Yanina Latorre

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Más de 200 jóvenes de Salta rindieron el ingreso 2026 para ingresar al Colegio Militar

Un total de 134 postulantes pudieron rendir todos los obstáculos y cumplir con los requerimientos de exámenes para ingresar al Colegio Militar de la Nación que tiene como misión, educar e instruir a los futuros Oficiales de Cuerpo Comando y del Cuerpo Profesional.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 20:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La primera semana de noviembre la Vº Brigada de Montaña con asiento en Salta, fue uno de los centros de preselección del país para que postulantes del NOA puedan ingresar al Colegio Militar de la Nación.

Más de 200 jóvenes de diferentes departamentos de las provincias de Salta y Jujuy se presentaron a rendir las pruebas intelectuales, físicas, médicas, psicotécnicas y entrevistas personales.

Un total de 134 postulantes pudieron rendir todos los obstáculos y cumplir con los requerimientos de exámenes para ingresar al Colegio Militar de la Nación que tiene como misión, educar e instruir a los futuros Oficiales de Cuerpo Comando y del Cuerpo Profesional.

El Mayor Ponce Vargas, oficial de Operaciones del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 y oficial coordinador de la preselección en Salta, indicó que hubo expectativa y preparación de parte de una nueva generación que busca un lugar para ser futuros oficiales militares.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD